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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Надин Алари
Nadine Alari
Киноафиша
Персоны
Надин Алари
Надин Алари
Nadine Alari
Дата рождения
23 февраля 1927
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
24 ноября 2016
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Убийцы в спальных вагонах
(1965)
6.9
У каждого свой шанс
(1978)
6.6
Часовой
(1992)
Фильмография Надин Алари
5.6
Семена смерти
Pars vite et reviens tard
драма, триллер
2007, Франция
6.6
Часовой
Sentinelle, La
триллер
1992, Франция
6.9
У каждого свой шанс
Une histoire simple
драма
1978, Франция / ФРГ
7.2
Убийцы в спальных вагонах
Compartiment tueurs
криминал, драма, детектив
1965, Франция
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