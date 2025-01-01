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Билеты
Дорогая Елена Сергеевна
Билеты от 1200₽
Киноафиша Дорогая Елена Сергеевна

Спектакль Дорогая Елена Сергеевна

Постановка
Высшая школа сценических искусств 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

«Дорогая Елена Сергеевна» — молодежная драма о сложных отношениях

Театр представляет новую постановку «Дорогая Елена Сергеевна» — социально-психологическую драму, которая погружает зрителей в мир сложных человеческих взаимоотношений. Пьеса, написанная А. Галиным, затрагивает проблемы поколения, поиска себя и взаимодействия между молодыми людьми и взрослыми.

Сюжет и темы

Главная героиня, Елена Сергеевна, — классный руководитель, столкнувшаяся с трудностями в общении со своими учениками. В рамках спектакля она должна провести урок, который перерастает в откровенный разговор о жизни, мечтах и разочарованиях. Зрители станут свидетелями того, как за стенами школы скрываются настоящие драмы и проблемы подростков.

Интересные факты

  • Пьеса была впервые поставлена в 1979 году и с тех пор стала классикой советского театра.
  • Спектакль затрагивает актуальные темы, такие как давление общества, личные выборы и преодоление конфликтов.
  • Режиссером постановки выступил известный театральный деятель, который привнес в спектакль современное видение классической пьесы.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте театра или в кассах. Рекомендуем забронировать места заранее, так как спектакль обещает быть популярным.

Приходите и погрузитесь в мир эмоций и размышлений вместе с «Дорогой Еленой Сергеевной»!

Режиссер
Владимир Жуков
В ролях
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Илья Рогов
Никита Григорьев
Константин Новичков
Ярослав Медведев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Высшая школа сценических искусств Москва, Шереметьевская, 6, корп. 2
19:00 от 1200 ₽

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