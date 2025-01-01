Спектакль Четыре тирана

Спектакль Константина Райкина по пьесе Карло Гольдони

Во время венецианского карнавала в домах местных жителей разыгрывается курьёзная драма. Жёны и дети четырёх «тиранов» изнывают под гнетом отцов семейств и уже не знают, как обуздать их грубый, безрадостный нрав. Темпераментные семейные сцены, ловкие ухищрения, маскировка и романтика юности не помогают пробить замшелых деспотов. Жизнь в городе-празднике отравлена их тиранией.

Вмешательство синьоры Феличе

Однако только вмешательство хитроумной синьоры Феличе, супруги одного из самодуров, приносит всем облегчение и разрешает конфликт. Эта пьеса, по словам Константина Райкина, стала настоящим отражением борьбы между людьми, стремящимися жить настоящим и будущим, и теми, кто цепляется за прошлое. «Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила и никоим образом не хотят пустить ничего свежего, живого, радостного», - отмечает он.

Стиль и атмосфера спектакля

У пьесы лёгкий, скользящий текст. Она является доброй, весёлой и трогательной, но вместе с тем очень реалистичной. Ведущие мастера театра «Сатирикон» работают в тандеме с молодыми артистами, только что приглашёнными в труппу. Их игра находится на стыке психологического театра и комедии дель арте.

Венецианский быт на сцене

Артисты создают волшебный театральный арсенал из подручных средств, включая музыкальные инструменты оркестра, чтобы воссоздать атмосферу венецианского быта. В каналах моют и готовят рыбу, полощут бельё и прячутся от нежелательных визитов — всё это происходит с использованием условного «райкинского» хода. Артисты делают это подлинно и в праздничном небытовом пространстве, достигая неожиданных результатов.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе комедию, драму и живую театральную атмосферу!