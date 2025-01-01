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Четыре тирана
Билеты от 700₽
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Спектакль Четыре тирана

16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль Константина Райкина по пьесе Карло Гольдони

Во время венецианского карнавала в домах местных жителей разыгрывается курьёзная драма. Жёны и дети четырёх «тиранов» изнывают под гнетом отцов семейств и уже не знают, как обуздать их грубый, безрадостный нрав. Темпераментные семейные сцены, ловкие ухищрения, маскировка и романтика юности не помогают пробить замшелых деспотов. Жизнь в городе-празднике отравлена их тиранией.

Вмешательство синьоры Феличе

Однако только вмешательство хитроумной синьоры Феличе, супруги одного из самодуров, приносит всем облегчение и разрешает конфликт. Эта пьеса, по словам Константина Райкина, стала настоящим отражением борьбы между людьми, стремящимися жить настоящим и будущим, и теми, кто цепляется за прошлое. «Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила и никоим образом не хотят пустить ничего свежего, живого, радостного», - отмечает он.

Стиль и атмосфера спектакля

У пьесы лёгкий, скользящий текст. Она является доброй, весёлой и трогательной, но вместе с тем очень реалистичной. Ведущие мастера театра «Сатирикон» работают в тандеме с молодыми артистами, только что приглашёнными в труппу. Их игра находится на стыке психологического театра и комедии дель арте.

Венецианский быт на сцене

Артисты создают волшебный театральный арсенал из подручных средств, включая музыкальные инструменты оркестра, чтобы воссоздать атмосферу венецианского быта. В каналах моют и готовят рыбу, полощут бельё и прячутся от нежелательных визитов — всё это происходит с использованием условного «райкинского» хода. Артисты делают это подлинно и в праздничном небытовом пространстве, достигая неожиданных результатов.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе комедию, драму и живую театральную атмосферу!

Режиссер
Константин Райкин
Константин Райкин
В ролях
Полина Райкина
Полина Райкина
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
Агриппина Стеклова
Агриппина Стеклова
Алексей Бардуков
Алексей Бардуков
Артем Осипов
Артем Осипов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 700 ₽
12 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана Четыре тирана

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