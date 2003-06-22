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Фильмография
Николай Кочегаров
Nikolay Kochegarov
Киноафиша
Персоны
Николай Кочегаров
Николай Кочегаров
Nikolay Kochegarov
Дата рождения
28 августа 1953
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 июня 2003
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.9
Одинокий голос человека
(1987)
6.9
Обрыв
(1983)
6.7
Смерть на взлете
(1983)
Фильмография Николай Кочегаров
5.4
Феофания, рисующая смерть
Feofaniya, risuyushchaya smert
триллер, исторический, криминал
1991, СССР
5.8
Как живете, караси?
Как живете, караси?
комедия, криминал, драма
1991, СССР
6.4
Кровь за кровь
Krov za krov
криминал
1991, СССР
6.6
Подданные революции
Poddannye revolyutsii
драма
1987, СССР
6.9
Одинокий голос человека
Odinokiy golos cheloveka
драма
1987, СССР
5.2
Человек, который брал интервью
Chelovek, kotoryy bral intervyu
детектив, триллер
1987, СССР
6.1
Дом на дюнах
The house on the dunes
приключения
1984, СССР
Онлайн
6.9
Обрыв
Obryv
драма
1983, СССР
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