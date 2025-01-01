Меню
Джесси Тайлер Фергюсон
Награды
Награды и номинации Джесси Тайлера Фергюсона
Jesse Tyler Ferguson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Джесси Тайлера Фергюсона
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Самый пугающий момент
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Солу Гудману – 65, и он уже на пенсии: но вот еще 5 сериалов о гениальных аферистах (№4 снял сам Хайзенберг)
