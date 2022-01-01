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Жоанн Сфар
Жоанн Сфар
Joann Sfar
О персоне
Фильмография
Жоанн Сфар
Joann Sfar
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Дата рождения
28 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Место рождения
Ницца, Франция
Биография Жоанн Сфар
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Фильмография Жоанн Сфар
Семейка монстров
анимация
2020, Франция
0.0
Дама в очках и с ружьем в автомобиле
триллер
2015, Франция
6.0
Кот раввина
приключения, анимация
2011, Франция
8.0
Генсбур. Любовь хулигана
драма, биография, мюзикл
2010, Франция / США
7.0
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