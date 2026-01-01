Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марни Мэйтлэнд
Marne Maitland
Персоны
Персоны
Марни Мэйтлэнд
Марни Мэйтлэнд
Marne Maitland
Дата рождения
1 мая 1920
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
1 декабря 1991
Место рождения
Калькутта, Индия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.2
Рим
(1972)
7.2
Челлини: Преступная жизнь
(1990)
6.7
Лорд Джим
(1965)
Фильмография Марни Мэйтлэнд
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1990
1972
1965
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.2
Челлини: Преступная жизнь
Una Vita scellerata
драма, исторический
1990, Италия / Франция / Германия
7.3
Рим
Roma
драма, комедия
1972, Италия / Франция
6.7
Лорд Джим
Lord Jim
приключения, драма, мелодрама
1965, Великобритания / США
