Марни Мэйтлэнд Marne Maitland
Марни Мэйтлэнд

Дата рождения
1 мая 1920
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
1 декабря 1991
Место рождения
Калькутта, Индия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Рим 7.2
Рим (1972)
Челлини: Преступная жизнь 7.2
Челлини: Преступная жизнь (1990)
Лорд Джим 6.7
Лорд Джим (1965)

Фильмография Марни Мэйтлэнд

Жанр
Год
Челлини: Преступная жизнь 7.2
Челлини: Преступная жизнь Una Vita scellerata
драма, исторический 1990, Италия / Франция / Германия
Рим 7.3
Рим Roma
драма, комедия 1972, Италия / Франция
Лорд Джим 6.7
Лорд Джим Lord Jim
приключения, драма, мелодрама 1965, Великобритания / США
