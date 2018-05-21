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Эллин Энн МакЛери
Allyn Ann McLerie
Киноафиша
Персоны
Эллин Энн МакЛери
Эллин Энн МакЛери
Allyn Ann McLerie
Дата рождения
1 декабря 1926
Возраст
91 год
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
21 мая 2018
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
(1969)
7.6
Иеремия Джонсон
(1972)
7.3
Встреча двух сердец
(1973)
Фильмография Эллин Энн МакЛери
6.7
Рыцарь дорог
боевик, криминал, фантастика
1982, США
7.3
Встреча двух сердец
The Way We Were
драма, мелодрама
1973, США
7.6
Иеремия Джонсон
Jeremiah Johnson
вестерн, драма
1972, США
7.9
Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?
They Shoot Horses, Don't They?
драма
1969, США
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