О персоне
Фильмография
Марсель Эрран
Marcel Herrand
Персоны
Персоны
Марсель Эрран
Марсель Эрран
Marcel Herrand
Дата рождения
8 октября 1897
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
11 июня 1953
Карьера
Актер
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник
Популярные фильмы
8.2
Дети райка
(1945)
7.2
Вечерние посетители
(1942)
7.1
Фанфан-Тюльпан
(1952)
Фильмография Марсель Эрран
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Приключения
Фэнтези
Год
Все
1952
1948
1946
1945
1942
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.1
Фанфан-Тюльпан
Fanfan la tulipe
приключения, комедия, мелодрама
1952, Франция / Италия
6.3
Опасное сходство
Ruy Blas
драма
1948, Франция / Италия
6.3
Звезда без света
Étoile sans lumière
драма
1946, Франция
8.2
Дети райка
Les enfants du paradis
драма, мелодрама
1945, Франция
7.2
Вечерние посетители
Les visiteurs du soir
фэнтези, драма, мелодрама
1942, Франция
