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Аманда Бертон
Аманда Бертон
Amanda Burton
О персоне
Фильмография
Аманда Бертон
Amanda Burton
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Дата рождения
10 октября 1956
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания
Рост
163 см
Биография Аманды Бертон
Родилась 10 октября 1956 года. Лондондерри, Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Аманды Бертон
Бронсон
биография, боевик, драма, триллер
2009, Великобритания
8.0
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