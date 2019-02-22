Когда земля погружается в темноту, обитателям городов приходится прятаться в своих домах. Никому нИ при каких обстоятельствах нельзя выходить наружу, поскольку на улицах объявляется комендантский час. С помощью него власти хотят уберечь жителей от опасного вируса, который поразил мир. Однако многие думают, что подобного рода ограничения — чересчур высокая плата за предотвращение угрозы. Членам 25 команд приходится конкурировать друг с другом в гонке, победа в которой принесет им долгожданную свободу.