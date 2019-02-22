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Постер сериала Комендантский час
Постер сериала Комендантский час
Постер сериала Комендантский час
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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3 постера
Киноафиша Сериалы Комендантский час

Комендантский час (2019 - 2019)

Curfew 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Sky Max
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Когда земля погружается в темноту, обитателям городов приходится прятаться в своих домах. Никому нИ при каких обстоятельствах нельзя выходить наружу, поскольку на улицах объявляется комендантский час. С помощью него власти хотят уберечь жителей от опасного вируса, который поразил мир. Однако многие думают, что подобного рода ограничения — чересчур высокая плата за предотвращение угрозы. Членам 25 команд приходится конкурировать друг с другом в гонке, победа в которой принесет им долгожданную свободу.

Комендантский час - трейлер первого сезона
Комендантский час  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Фиби Фокс
Фиби Фокс
Энди Ошо
Энди Ошо
Малачи Кирби
Малачи Кирби
Aimee-Ffion Edwards
Guz Khan
Elijah Rowen
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Комендантский час - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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