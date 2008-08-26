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Фильмография
Михаил Крамар
Mykhaylo Kramar
Киноафиша
Персоны
Михаил Крамар
Михаил Крамар
Mykhaylo Kramar
Дата рождения
4 ноября 1935
Возраст
72 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 августа 2008
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
6.3
Трудно быть богом
(1990)
6.0
Тревожная молодость
(1954)
6.0
Конец Чирвы-Козыря
(1957)
Фильмография Михаил Крамар
6.3
Трудно быть богом
Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
драма, приключения, фантастика
1990, ФРГ / Франция / СССР
5.6
Первый парень
The first guy
комедия
1958, СССР
6
Конец Чирвы-Козыря
Chirwa-end Trump
драма
1957, СССР
6
Тревожная молодость
Trevozhnaya molodost
драма
1954, СССР
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