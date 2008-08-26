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Михаил Крамар Mykhaylo Kramar
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Михаил Крамар

Mykhaylo Kramar

Дата рождения
4 ноября 1935
Возраст
72 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 августа 2008
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Фантастический герой

Популярные фильмы

Трудно быть богом 6.3
Трудно быть богом (1990)
Тревожная молодость 6.0
Тревожная молодость (1954)
Конец Чирвы-Козыря 6.0
Конец Чирвы-Козыря (1957)

Фильмография Михаил Крамар

Трудно быть богом 6.3
Трудно быть богом Es ist nicht leicht ein Gott zu sein
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
Первый парень 5.6
Первый парень The first guy
комедия 1958, СССР
Конец Чирвы-Козыря 6
Конец Чирвы-Козыря Chirwa-end Trump
драма 1957, СССР
Тревожная молодость 6
Тревожная молодость Trevozhnaya molodost
драма 1954, СССР
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