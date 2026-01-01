Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Ли Марвин
Награды
Награды и номинации Ли Марвина
Lee Marvin
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Награды
Награды и номинации Ли Марвина
Оскар 1966
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 1966
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1970
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1962
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actor
Победитель
Best Foreign Actor
Победитель
Берлинале 1965
Лучший актер
Победитель
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