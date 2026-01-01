Оповещения от Киноафиши
О фильме

Уокер, после подлого предательства напарника по ограблению Риза, пытавшегося его убить и сбежавшего с деньгами и его женой, пытается получить свои деньги с некой "организации", на которую теперь работает Риз.
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1967
Бюджет $2 500 000
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Winkler Films
Другие названия
Point Blank, A quemarropa, Point Blank - Keiner darf Überleben, A boca de canó, A játéknak vége, À Queima Roupa, À Queima-Roupa, Brisani prostor, De-aproape, Dönüşü olmayan yol, Hämnaren från Alcatraz, Hevneren fra Alcatraz, Koroshi no Wakemae: Point Blank, Le point de non-retour, Mrtva tačka, På kloss hold, Point Blank - Alcatraz-morderen, Senza un attimo di tregua, Sứ Mệnh Tuyệt Mật, Tappajan jäljet, Zbieg z Alcatraz, Ο επαναστάτης του Αλκατράζ, В упор, От упор, Постріл впритул, 殺しの分け前 ポイント・ブランク
Режиссер
Джон Бурмен
В ролях
Ли Марвин
Ли Марвин
Энджи Дикинсон
Кинен Уинн
Кэррол О’Коннор
Ллойд Бокнер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Отзывы о фильме

