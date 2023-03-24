Дженнифер Лопес бросили в День всех влюбленных: ее «ответку» оценит каждая женщина

Дженнифер Лопес считается одной из эталонных красоток современности. Рядом с ней мечтают оказаться миллионы мужчин по всему миру, однако это не уберегло певицу от разбитого сердца.

Многие помнят о красивом романе звезды с продюсером Шоном Комбсом. И многие не забыли, каким некрасивым вышло расставание пары зимой 2001 года. Актер и музыкант не придумал ничего лучше, чем бросить свою избранницу в значимую дату — в День всех влюбленных.

Как бы там ни было, артистка оправилась от подлого поступка теперь уже бывшего бойфренда. Более того, она весьма оригинально отомстила артисту — ее «ответку» оценит каждая женщина.

Лопес назло экс-возлюбленному наладила личную жизнь, вступив в отношения с Беном Аффлеком. В этом году исполнительница примерила накануне Дня святого Валентина свадебное платье, чем наверняка заставила Шона Комбса кусать локти.