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Киноафиша Сериалы Приворот

Приворот (2025 - 2025)

Privorot 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Варя живёт словно в сказке: занимается любимым делом, создавая кондитерские шедевры, и выходит замуж за Илью, с которым мечтает провести всю жизнь. Их счастье кажется незыблемым, но её старшая сестра Алина думает иначе. В отличие от Вари, она несчастлива в браке, хотя внешне это не заметно. Охваченная завистью, Алина решается на отчаянный шаг — завоевать мужа сестры любой ценой, даже прибегнув к тёмной магии. Однако приворот, который должен был соединить её с Ильёй, приводит к ужасным последствиям, переворачивая жизнь обеих семей в настоящий кошмар.

В ролях
В ролях
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Михаил Дорожкин
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Ксения Лукьянчикова
Ксения Лукьянчикова
Илья Акинтьев
Илья Акинтьев
Анна Клинская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Приворот - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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