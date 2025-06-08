Варя живёт словно в сказке: занимается любимым делом, создавая кондитерские шедевры, и выходит замуж за Илью, с которым мечтает провести всю жизнь. Их счастье кажется незыблемым, но её старшая сестра Алина думает иначе. В отличие от Вари, она несчастлива в браке, хотя внешне это не заметно. Охваченная завистью, Алина решается на отчаянный шаг — завоевать мужа сестры любой ценой, даже прибегнув к тёмной магии. Однако приворот, который должен был соединить её с Ильёй, приводит к ужасным последствиям, переворачивая жизнь обеих семей в настоящий кошмар.