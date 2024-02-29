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Постер сериала Моя девочка
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Киноафиша Сериалы Моя девочка

Моя девочка (2023 - …)

Moya devochka 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Герой детективно-драматического сериала «Моя девочка» – молодой отец-одиночка Григорий Леонов, служащий майором полиции. Его любимая жена погибла несколько лет назад на глазах у него и маленькой дочки Маши. С тех пор девочку мучают панические атаки, и она отказывается расставаться с папой даже на несколько минут. Мужчине приходится брать десятилетнего ребенка с собой на службу. Разумеется, ни начальство, ни коллеги не одобряют этого, особенно когда дело касается опасных расследований, но другого варианта у Гриши нет.

В ролях
В ролях
Сергей Селин
Сергей Селин
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Елена Симонова
Елена Симонова
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Владимир Лысенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
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Сезоны
Моя девочка - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 29 февраля 2024, 18:53
Здорово, что сериал вас так впечатлил!
Алексей Борисов 28 февраля 2024, 19:20
Посмотрел на одном дыхании отличный сериал ижду как и все продолжение.молодцы
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