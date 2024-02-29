Герой детективно-драматического сериала «Моя девочка» – молодой отец-одиночка Григорий Леонов, служащий майором полиции. Его любимая жена погибла несколько лет назад на глазах у него и маленькой дочки Маши. С тех пор девочку мучают панические атаки, и она отказывается расставаться с папой даже на несколько минут. Мужчине приходится брать десятилетнего ребенка с собой на службу. Разумеется, ни начальство, ни коллеги не одобряют этого, особенно когда дело касается опасных расследований, но другого варианта у Гриши нет.