Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Mikhail Dorozhkin
Mikhail Dorozhkin
Kinoafisha
Persons
Mikhail Dorozhkin
Mikhail Dorozhkin
Mikhail Dorozhkin
Date of Birth
1 October 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor
,
Romantic hero
,
Comedy actor
Popular Films
8.7
Ischeznuvshaya
(2025)
8.2
Privorot
(2025)
7.8
Kulachnyy
(2025)
Filmography
8.7
Ischeznuvshaya
Detective, Thriller,
2025, Russia
8.3
Privorot
Romantic, Mystery,
2025, Russia
Ukroshchenie «Pantery»
Drama, War
2025, Russia
Sol po vkusu
Romantic,
2025, Russia
Odin den dlya lichnoj zhizni
Detective, Romantic
2025, Russia
7.8
Kulachnyy
Kulachnyy
Comedy, Adventure
2025, Russia
Watch trailer
7
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama
2025, Russia
Watch trailer
6
Varshava'21
Detective
2024, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree