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Mikhail Dorozhkin
Mikhail Dorozhkin Mikhail Dorozhkin
Kinoafisha Persons Mikhail Dorozhkin

Mikhail Dorozhkin

Mikhail Dorozhkin

Date of Birth
1 October 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actor, Romantic hero, Comedy actor

Popular Films

Ischeznuvshaya 8.7
Ischeznuvshaya (2025)
Privorot 8.2
Privorot (2025)
Kulachnyy 7.8
Kulachnyy (2025)

Filmography

Ischeznuvshaya 8.7
Ischeznuvshaya
Detective, Thriller, 2025, Russia
Privorot 8.3
Privorot
Romantic, Mystery, 2025, Russia
Ukroshchenie «Pantery»
Ukroshchenie «Pantery»
Drama, War 2025, Russia
Sol po vkusu
Sol po vkusu
Romantic, 2025, Russia
Odin den dlya lichnoj zhizni
Odin den dlya lichnoj zhizni
Detective, Romantic 2025, Russia
Kulachnyy 7.8
Kulachnyy Kulachnyy
Comedy, Adventure 2025, Russia
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Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina 7
Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina Prorok. Istoriya Aleksandra Pushkina
Drama 2025, Russia
Watch trailer
Varshava'21 6
Varshava'21
Detective 2024, Russia
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