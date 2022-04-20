Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Подводная лодка Yakamoz S-245
Постер к сериалу Подводная лодка Yakamoz S-245
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Подводная лодка Yakamoz S-245
Подводная лодка Yakamoz S-245 (2022 - …) Yakamoz S-245 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 22 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается инструктор по подводному плаванию и по совместительству биолог по имени Арман. Действие происходит в период, когда на Землю внезапно обрушивается стихийное бедствие. Оно уничтожило жизни огромного количества людей. Теперь главный герой вынужден не только спасаться сам, но и оказывать помощь многим пострадавшим. Арману вместе с его соратниками и очаровательной Фефне нужно попасть на борт субмарины и не просто понять причины возникновения природной катастрофы, но и искоренить их.

Подводная лодка Yakamoz S-245 - трейлер
Подводная лодка Yakamoz S-245
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кыванч Татлытуг
Кыванч Татлытуг
Мерич Арал
Озге Озпиринджи
Эдже Чешмиоглу
Альпер Салдиран
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Подводная лодка Yakamoz S-245 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Приложение киноафиши