В центре событий оказывается инструктор по подводному плаванию и по совместительству биолог по имени Арман. Действие происходит в период, когда на Землю внезапно обрушивается стихийное бедствие. Оно уничтожило жизни огромного количества людей. Теперь главный герой вынужден не только спасаться сам, но и оказывать помощь многим пострадавшим. Арману вместе с его соратниками и очаровательной Фефне нужно попасть на борт субмарины и не просто понять причины возникновения природной катастрофы, но и искоренить их.