О персоне
Фильмография
Мик Джонс
Mick Jones
Мик Джонс
Мик Джонс
Mick Jones
Дата рождения
26 июня 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Композитор
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Нью-Йоркская куколка
(2005)
7.5
Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
(2007)
Фильмография Мик Джонс
Жанр
Все
Документальный
Драма
Мюзикл
Год
Все
2007
2005
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.5
Джо Страммер: Будущее - как чистый лист
Joe Strummer: The Future Is Unwritten
документальный, драма
2007, Ирландия / Великобритания
7.7
Нью-Йоркская куколка
New York Doll
документальный, мюзикл
2005, США
