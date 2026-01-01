Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mick Jones Mick Jones
Kinoafisha Persons Mick Jones

Mick Jones

Mick Jones

Date of Birth
26 June 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Composer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

New York Doll 7.7
New York Doll (2005)
Joe Strummer: The Future Is Unwritten 7.5
Joe Strummer: The Future Is Unwritten (2007)

Filmography

Genre
Year
Joe Strummer: The Future Is Unwritten 7.5
Joe Strummer: The Future Is Unwritten Joe Strummer: The Future Is Unwritten
Documentary, Drama 2007, Ireland / Great Britain
New York Doll 7.7
New York Doll New York Doll
Documentary, Musical 2005, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more