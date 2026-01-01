Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Mick Jones
Mick Jones
Kinoafisha
Persons
Mick Jones
Mick Jones
Mick Jones
Date of Birth
26 June 1955
Age
70 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Composer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.7
New York Doll
(2005)
7.5
Joe Strummer: The Future Is Unwritten
(2007)
Filmography
Genre
All
Documentary
Drama
Musical
Year
All
2007
2005
All
2
Films
2
Actor
2
7.5
Joe Strummer: The Future Is Unwritten
Joe Strummer: The Future Is Unwritten
Documentary, Drama
2007, Ireland / Great Britain
7.7
New York Doll
New York Doll
Documentary, Musical
2005, USA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree