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Постер сериала Кандис Ренуар
Постер сериала Кандис Ренуар
Постер сериала Кандис Ренуар
Постер сериала Кандис Ренуар
Постер сериала Кандис Ренуар
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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5 постеров
Киноафиша Сериалы Кандис Ренуар

Кандис Ренуар (2013 - …)

Candice Renoir 18+
Год выпуска 2013
Страна Франция
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 80 часов 0 минут

О чем сериал

Детективный сериал о многодетной матери, расследующей преступления. Остроумный сериал, наполненный французским шармом и ненавязчивым социальным подтекстом. В центре истории — офицер французской полиции Кэндис Ренуар и её команда опытных сыщиков. Вместе они раскрывают запутанные уголовные дела в небольшом французском городе. Кэндис совмещает розыскную деятельность с воспитанием четверых детей, обустройством дома и личной жизнью. Это становится поводом для комических ситуаций, которые вплетаются в детективный сюжет.

В ролях
В ролях
Мхамед Арески
Лили-Флёр Понто
Али Мархьяр
Сесиль Буа
Стефан Бланкафорт
Клара Антунс
Клара Антунс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.6 IMDb
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Сезоны
Кандис Ренуар - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2013, 8 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2016, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2019, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2020, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2021, 10 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2022, 6 эпизодов
 
Кандис Ренуар - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2022, 2 эпизода
 
Отзывы о сериале
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