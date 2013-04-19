Детективный сериал о многодетной матери, расследующей преступления. Остроумный сериал, наполненный французским шармом и ненавязчивым социальным подтекстом. В центре истории — офицер французской полиции Кэндис Ренуар и её команда опытных сыщиков. Вместе они раскрывают запутанные уголовные дела в небольшом французском городе. Кэндис совмещает розыскную деятельность с воспитанием четверых детей, обустройством дома и личной жизнью. Это становится поводом для комических ситуаций, которые вплетаются в детективный сюжет.