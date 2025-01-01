Меню
Награды и номинации Брэда Гэррета

Brad Garrett
Награды и номинации Брэда Гэррета
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003 Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005 Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002 Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
