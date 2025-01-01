Меню
Брэд Гэррет
Награды
Награды и номинации Брэда Гэррета
Brad Garrett
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Брэда Гэррета
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
