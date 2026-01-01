Спектакль Дядя Ваня

«Дядя Ваня» в Государственном театре наций

В Государственном театре наций пройдет спектакль режиссера Стефана Брауншвейга по знаменитой пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». Этот постановка акцентирует внимание на сложной внутренней жизни провинциальных жителей, при этом подчеркивая важные экологические проблемы через образ персонажа Астрова. Режиссер стремится к точному и безусловному прочтению Чехова, создавая новые взаимоотношения между персонажами, теряющими надежду и иллюзии.

О режиссёре и его подходе

Стефан Брауншвейг, художественный руководитель театра «Одеон» в Париже, ставит «Дядю Ваню» впервые в России. На его счету — около семидесяти постановок, среди которых работы по произведениям Брехта, Ибсена и многих других классиков. Тем не менее, к Чехову у Брауншвейга особое отношение.

«Мне говорят, что я смелый человек — в Россию со своим Чеховым. Многие считают, что французы должны ставить Мариво или Мольера, но мне ближе Чехов», — делится режиссер. Он уже работал с чеховскими пьесами во Франции, стремясь отойти от традиционных подходов к их сценической интерпретации.

Экологическая тема спектакля

Ключевой мотив сегодняшней постановки — экологическая проблема, волнующая весь мир. По мнению Брауншвейга, Чеховский персонаж Астров пророчит нам тревожные реалии: вырубка лесов и глобальные изменения климата. «Мне важно войти этим спектаклем в общую экологическую повестку», — говорит режиссер.

Он подчеркивает, что изменения климата влияют на жизнь людей, вызывая миграционные и экономические кризисы. Брауншвейг считает, что, разрушая климат, мы движемся к глобальной катастрофе, и важно пробуждать сознание человечества.

Персонажи и исполнители

В спектакле «Дядя Ваня» зрители увидят сложные взаимоотношения чеховских персонажей: Войницкого, Астрова, Елену Андреевну, Соню. Каждый из них по-своему теряет надежду и иллюзии, вырываясь из паутины заблуждений. «Дядя Ваня» — это образ нашей беспомощности. Можно ли переосмыслить свою жизнь, когда идеалы утрачены? — задается вопросом Стефан Брауншвейг.

Ответы на эти вопросы предоставят герои Чехова в исполнении таких артистов, как Евгений Миронов, Виктор Добронравов, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Виктор Вержбицкий и другие.

Награды и гастроли

Спектакль «Дядя Ваня» уже гастролировал в театре «Одеон» в Париже в январе 2020 года. Премьера состоялась в рамках XIX Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». В том же году спектакль был номинирован на премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в категории «Лучшая постановка иностранного режиссера в России», а Виктор Вержбицкий был выдвинут в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Серебрякова.