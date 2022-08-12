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Александр Лойе
Александр Лойе
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Александр Лойе
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Дата рождения
26 июля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Фильмография Александр Лойе
Иван Семёнов: Школьный переполох
комедия, семейный
2022, Россия
0.0
Осколки хрустальной туфельки
мелодрама
2015, Россия
5.0
Снег на голову
мелодрама
2009, Россия
5.0
Поцелуй не для прессы
драма
2008, Россия
3.0
Год хорошего ребенка
семейный
1991, Россия / Германия
0.0
Транти-ванти
семейный
1989, СССР
0.0
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Помните рыжего из «Ералаша»? Вот как он выглядит теперь
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12 комментариев
12 августа 2022 17:45
Фото: как сегодня выглядят «мальчишки и девчонки» из культового «Ералаша»
От Насти Задорожной до Сергея Лазарева и звезд группы «Тату» – все они начинали с «Ералаша».
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30 октября 2018 00:03
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