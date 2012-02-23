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Постер сериала Пять невест
Постер сериала Пять невест
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Пять невест

Пять невест (2012 - 2012)

Pyat nevest 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Действие сериала «Пять невест» происходит в послевоенное время. Несмотря на то что боевые действия прекратились, для большинства солдат продолжается служба, и их насильно удерживают в Берлине. Вадим Добромыслов не может смириться с этим, ведь на гражданке его ждет подруга по переписке Анастасия. Молодые люди намерены расписаться и жить вместе. Однажды его товарища Алексея отправляют в командировку в Советский Союз. Вадик не упускает возможности и просит друга расписаться с Настей, взяв его документы. Женитьба поможет легально пригласить девушку в Германию. Однако, узнав об этой авантюре, другие сослуживцы парня просят его о таком же одолжении.

В ролях
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Сезоны
Пять невест - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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