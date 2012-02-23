Действие сериала «Пять невест» происходит в послевоенное время. Несмотря на то что боевые действия прекратились, для большинства солдат продолжается служба, и их насильно удерживают в Берлине. Вадим Добромыслов не может смириться с этим, ведь на гражданке его ждет подруга по переписке Анастасия. Молодые люди намерены расписаться и жить вместе. Однажды его товарища Алексея отправляют в командировку в Советский Союз. Вадик не упускает возможности и просит друга расписаться с Настей, взяв его документы. Женитьба поможет легально пригласить девушку в Германию. Однако, узнав об этой авантюре, другие сослуживцы парня просят его о таком же одолжении.