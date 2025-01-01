Мистическая трагикомедия о шоу-бизнесе

В дом богатого и известного телеведущего Оскара Кучеры вторгаются два странных молодых человека — Александр Лойе и Евгений Тихомиров. Они начинают всяческими уловками и хитростями пытаться выбить из обескураженного хозяина компенсацию за ссадины и ушибы, произошедшие в результате аварии.

В этой достойной борьбе за свои финансы виновник инцидента, казалось бы, начинает одерживать верх. Однако спрятанные очень глубоко скелеты в шкафу все равно вылезают наружу, переворачивая всю историю с ног на голову. Развязка окажется такой неожиданной, что зрители не останутся равнодушными.

Кто же герой, а кто злодей?

На протяжении всей постановки зрители будут задаваться вопросом: кто из персонажей на стороне добра, а кто является злодеем? Эта острая тема жизни в шоу-бизнесе заставляет зрителей задуматься о цене славы.

О пьесе и её авторах

Спектакль основан на пьесе Николая Ермохина. Мистическая трагикомедия исследует две стороны медали: быть звездой — это выпавший счастливый билет или, наоборот, проклятие? Это приглашение увидеть не только блеск, но и тени, окружающие мир шоу-бизнеса.