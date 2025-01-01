Меню
Без свидетелей
Спектакль Без свидетелей

18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О спектакле

Мистическая трагикомедия о шоу-бизнесе

В дом богатого и известного телеведущего Оскара Кучеры вторгаются два странных молодых человека — Александр Лойе и Евгений Тихомиров. Они начинают всяческими уловками и хитростями пытаться выбить из обескураженного хозяина компенсацию за ссадины и ушибы, произошедшие в результате аварии.

В этой достойной борьбе за свои финансы виновник инцидента, казалось бы, начинает одерживать верх. Однако спрятанные очень глубоко скелеты в шкафу все равно вылезают наружу, переворачивая всю историю с ног на голову. Развязка окажется такой неожиданной, что зрители не останутся равнодушными.

Кто же герой, а кто злодей?

На протяжении всей постановки зрители будут задаваться вопросом: кто из персонажей на стороне добра, а кто является злодеем? Эта острая тема жизни в шоу-бизнесе заставляет зрителей задуматься о цене славы.

О пьесе и её авторах

Спектакль основан на пьесе Николая Ермохина. Мистическая трагикомедия исследует две стороны медали: быть звездой — это выпавший счастливый билет или, наоборот, проклятие? Это приглашение увидеть не только блеск, но и тени, окружающие мир шоу-бизнеса.

Режиссер
Артем Каграманян
В ролях
Оскар Кучера
Александр Лойе
Евгений Тихомиров

Фотографии

Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей Без свидетелей
