Без свидетелей
Киноафиша Без свидетелей

Спектакль Без свидетелей

18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погрузитесь в мир шоу-бизнеса с новой постановкой, основанной на пьесе Николая Ермохина

Погрузитесь в мир шоу-бизнеса с новой постановкой, основанной на пьесе Николая Ермохина. Спектакль «Звезды не падают на землю» заставит вас задуматься о том, что значит быть на вершине и как трудно сохранить свои секреты.

Сюжет

В центре истории — богатый телеведущий Оскар Кучера, который неожиданно оказывается в центре событий. Его дом подвергается атаке двух странных, но настойчивых молодых людей, которых играют известные актеры Александр Лойе и Евгений Тихомиров. Эти персонажи всеми правдами и неправдами стремятся получить компенсацию за ушибы, которые произошли в результате загадочной аварии.

Сюжет развивается стремительно, и казалось бы, пострадавший начинает брать ситуацию под контроль. Однако, потайные тайны из его прошлого начинают всплывать на поверхность, кардинально меняя ход истории. Кто из героев окажется на стороне добра, а кто станет злодеем?

Тема

Спектакль затрагивает актуальные вопросы о природе успеха, славы и их последствиях. Является ли жизнь звезды счастливым билетом или же проклятием? Эти и многие другие вопросы ждут своих ответов в уникальной интерпретации режиссера, который умело сочетает элементы трагикомедии и мистики.

Информация для зрителей

Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене! Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и заставляющим задуматься о важнейших аспектах жизни в мире шоу-бизнеса. Приходите и узнайте, что скрывается за блеском и славой!

Режиссер
Артем Каграманян
В ролях
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Александр Лойе
Александр Лойе
Евгений Тихомиров

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 2 октября
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

