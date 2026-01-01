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Нелли Неведина
Nelli Nevedina
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Персоны
Нелли Неведина
Нелли Неведина
Nelli Nevedina
Дата рождения
17 февраля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Нелли Невединой
Родилась 17 февраля 1964 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.0
Зона
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(2012)
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(2015)
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2015, Россия
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Dukhless
драма
2012, Россия
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5.7
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2006, Россия
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комедия
2005, Россия
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