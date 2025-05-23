Медсестра Лариса Смирнова – хроническая невезучая. Зато окружающим с ней везёт: она добрая, отзывчивая, отличный профессионал и надёжный друг. Когда в больнице появляется новый симпатичный хирург Григорий Стародубцев, женская половина коллектива оживляется. И только Лариса спокойна: ей и в любви не везёт, так что надеяться не на что. Но вскоре случается беда: во время операции умирает пациент Стародубцева. Выясняется, что это отец невесты Григория. Его обвиняют в умышленном убийстве. Лариса уверена, что Стародубцев невиновен, и решает найти настоящего убийцу.