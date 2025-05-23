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Постер сериала Везучая Смирнова
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Киноафиша Сериалы Везучая Смирнова

Везучая Смирнова (2025 - 2025)

Vezuchaya Smirnova 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 1 час 30 минут

О чем сериал

Медсестра Лариса Смирнова – хроническая невезучая. Зато окружающим с ней везёт: она добрая, отзывчивая, отличный профессионал и надёжный друг. Когда в больнице появляется новый симпатичный хирург Григорий Стародубцев, женская половина коллектива оживляется. И только Лариса спокойна: ей и в любви не везёт, так что надеяться не на что. Но вскоре случается беда: во время операции умирает пациент Стародубцева. Выясняется, что это отец невесты Григория. Его обвиняют в умышленном убийстве. Лариса уверена, что Стародубцев невиновен, и решает найти настоящего убийцу.

В ролях
В ролях
Анастасия Балякина
Анастасия Балякина
Нелли Неведина
Нелли Неведина
Александр Зельский
Александр Зельский
Александр Штендлер
Василий Шевелилкин
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Везучая Смирнова - Сезон 1 Сезон 1
2025, 2 эпизода
 
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