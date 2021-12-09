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Киноафиша Сериалы Евгенич
Евгенич (2021 - …) Евгенич 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Пятница!
О чем сериал

«Евгенич» — новый музыкальный телепроект, созданный российским телеканалом «Пятница!». Главный герой комедийного шоу — некогда популярный продюсер Евгенич, который считался культовым героем отечественной эстрады в 90-е годы. Под его песни танцевала большая часть страны. Увы, после ужасного скандала на церемонии одной из премий Евгенич навсегда покинул шоу-бизнес. К счастью, спустя двадцать лет он все-таки решил вернуться и вновь показать всем свой музыкальный талант. А сделать он это запланировал в аккурат к началу Нового года...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Лолита Милявская
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Игорь Сигаев
Игорь Сигаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Евгенич - Сезон 1 Сезон 1
2021, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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