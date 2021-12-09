«Евгенич» — новый музыкальный телепроект, созданный российским телеканалом «Пятница!». Главный герой комедийного шоу — некогда популярный продюсер Евгенич, который считался культовым героем отечественной эстрады в 90-е годы. Под его песни танцевала большая часть страны. Увы, после ужасного скандала на церемонии одной из премий Евгенич навсегда покинул шоу-бизнес. К счастью, спустя двадцать лет он все-таки решил вернуться и вновь показать всем свой музыкальный талант. А сделать он это запланировал в аккурат к началу Нового года...