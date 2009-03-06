Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Патэма наоборот» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Даешь молодежь!
1 постер
Киноафиша Сериалы Даешь молодежь!

Даешь молодежь! (2009 - 2013)

Daesh molodezh 18+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 80 часов 24 минуты

О чем телешоу

«ДаЕшь молодЕжь!» — российское скетч-шоу, которое выходило на телевизионном канале «СТС» с 2009 по 2013 год. Это короткие юмористические эпизоды о молодежи, а также разных субкультурах (гопники, растаманы, ЭМО, студенты и тому подобное), их бытовых проблемах. В проекте появляются специальные персонажи, которые связаны сюжетной линией. В их числе гопники Башка (Михаил Башкатов) и Ржавый (Андрей Бурковский). Отличительной чертой шоу является тот факт, что практически каждый скетч снимался с одного дубля.

В ролях
В ролях
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
Михаил Башкатов
Михаил Башкатов
Евгения Крегжде
Евгения Крегжде
Аслан Б­ижоев
Аслан Б­ижоев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

5.1
Оцените 20 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1831 В жанре «комедия»  518 В жанре «телешоу»  40 В сериалах России  425 В сериалах 2009 года  31
Сезоны
Даешь молодежь! - Сезон 1 Сезон 1
2009, 25 эпизодов
 
Даешь молодежь! - Сезон 2 Сезон 2
2009, 16 эпизодов
 
Даешь молодежь! - Сезон 3 Сезон 3
2010, 23 эпизода
 
Даешь молодежь! - Сезон 4 Сезон 4
2010, 21 эпизод
 
Даешь молодежь! - Сезон 5 Сезон 5
2011, 21 эпизод
 
Даешь молодежь! - Сезон 6 Сезон 6
2011, 27 эпизодов
 
Даешь молодежь! - Сезон 7 Сезон 7
2012, 25 эпизодов
 
Даешь молодежь! - Сезон 8 Сезон 8
2012, 18 эпизодов
 
Даешь молодежь! - Сезон 9 Сезон 9
2013, 25 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
Атеросклероз, диабет и не только: медики выяснили, почему ни в коем случае нельзя отказываться от завтрака
После 50 лет эта добавка в чай становится опасной – предупреждает доктор Мясников: блокирует всю пользу и бьет по почкам
Никакой вульгарности после 50 лет: 10 вариантов маникюра на весну-лето 2026, которые молодят руки и подчёркивают ухоженность
Любите «Поезд в Пусан»? Его режиссер снял новый зомби-хоррор — вот когда он выйдет в России
Фанаты дорам точно не оценят: свежую корейскую драму официально запретили в России без объяснения причин
Такое нельзя простить: «Великолепный век» допустил исторические ошибки — рассказываем, что не так в истории большой любви
После этого мини-сериала с Устюговым забыл Шилова, как страшный сон: 4 серии круче всех последних сезонов «Ментовских войн»
Нашел идеальную замену «Ходячим мертвецам» на 6 серий: звезда «Викингов» спасает семью, 99% людей вымерло
«Почему же крашеная?» — хотя в этом тесте есть и такие: угадайте фильм СССР по блондинке (с 3-го вопроса — реально сложно)
«Унылый фильм советской пропаганды»: зрители разлюбили «17 мгновений весны»? Фаны детектива повзрослели и «переобулись»
Мир, труд, май – ня, кавай: 3 коротких аниме, идеальных для просмотра залпом на длинных выходных
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше