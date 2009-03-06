Даешь молодежь! (2009 - 2013)

«ДаЕшь молодЕжь!» — российское скетч-шоу, которое выходило на телевизионном канале «СТС» с 2009 по 2013 год. Это короткие юмористические эпизоды о молодежи, а также разных субкультурах (гопники, растаманы, ЭМО, студенты и тому подобное), их бытовых проблемах. В проекте появляются специальные персонажи, которые связаны сюжетной линией. В их числе гопники Башка (Михаил Башкатов) и Ржавый (Андрей Бурковский). Отличительной чертой шоу является тот факт, что практически каждый скетч снимался с одного дубля.