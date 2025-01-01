Меню
Робер Брессон
Награды
Награды и номинации Робер Брессон
Robert Bresson
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Робер Брессон
Каннский кинофестиваль 1983
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Параллельные секции
Победитель
Каннский кинофестиваль 1967
Уважение единогласным решением жюри
Победитель
Премия OCIC
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962
Премия OCIC
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1989
Career Golden Lion
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1967
Parallel Sections
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1966
Cineforum 66 Award
Победитель
Special Mention
Победитель
Special Mention
Победитель
OCIC Award
Победитель
San Giorgio Prize
Победитель
New Cinema Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1951
Italian Film Critics Award
Победитель
OCIC Award
Победитель
International Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1977
Специальный приз жюри
Победитель
Соревнование
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1971
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
