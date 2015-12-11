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Постер к сериалу Любить нельзя ненавидеть
Постер к сериалу Любить нельзя ненавидеть
Постер к сериалу Любить нельзя ненавидеть
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Киноафиша Сериалы Любить нельзя ненавидеть

Любить нельзя ненавидеть (2015 - 2016)

Любить нельзя ненавидеть 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Новый Иллюзион
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Каждый человек создан для счастья, и все было бы хорошо, если бы счастье одних не оборачивалось для других бедой. Отставной военный Иван Горностай и его супруга Ольга построили свое счастье собственными руками, они владеют небольшой гостиницей в лесных угодьях неподалеку от областного центра, не испытывают недостатка в клиентах из числа рыбаков и охотников и по праву гордятся достигнутым благополучием. Их сын Владимир – известный в городе нейрохирург – тоже вполне успешен. Не меньше оснований для счастья имеет молодая чета Сабуровых – начинающий прокурор Алина и адвокат Дмитрий. Все они люди энергичные, не боящиеся трудностей – настоящий современный средний класс.

В ролях
В ролях
Мария Машкова
Мария Машкова
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Сергей Беляев
Сергей Беляев
Елена Коренева
Елена Коренева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любить нельзя ненавидеть - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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