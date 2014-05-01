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Киноафиша Сериалы Врачиха

Врачиха (2014 - 2014)

Врачиха 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт.

Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

В результате долгих поисков она оказывается в деревне, где встречает свою любовь. Кажется, судьба вновь улыбается ей, но неожиданно Катя узнает такое, что не только лишает ее надежды на счастье, но и вообще выбивает почву из-под ног…

В ролях
В ролях
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Саид Багов
Елена Коренева
Елена Коренева
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Врачиха - Сезон 1 Сезон 1
2014, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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