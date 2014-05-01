Кате Захаровой прочат блестящее музыкальное будущее. Но в один день все ее мечты рушатся, как карточный домик. В результате аферы, подстроенной риелтором, она остается без денег и крыши над головой, а тут еще маму разбивает инсульт.

Ради спасения матери Катя оставляет музыку и становится врачом. Но мама умирает, и тогда Катя решает отомстить человеку, разрушившему ее жизнь.

В результате долгих поисков она оказывается в деревне, где встречает свою любовь. Кажется, судьба вновь улыбается ей, но неожиданно Катя узнает такое, что не только лишает ее надежды на счастье, но и вообще выбивает почву из-под ног…