Киноафиша
Трейлеры
То, что она сказала. Трейлер
То, что она сказала. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 27 августа 2012
То, что она сказала
– У Бебе должна состояться самая романтичная встреча в ее жизни, и героиня фильма отчаянно нуждается в помощи ее лучшей подруги Ди Ди.
Развернуть
Комментарии
Обсудить в чате
3.9
То, что она сказала
комедия, 2012, США
01:44
