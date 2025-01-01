Меню
Кэрри Престон
Награды
Награды и номинации Кэрри Престон
Carrie Preston
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Кэрри Престон
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Сандэнс 2012
Лучшее из следующего!
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
