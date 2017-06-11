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Постер к сериалу Когти
Постер к сериалу Когти
Постер к сериалу Когти
Постер к сериалу Когти
Постер к сериалу Когти
Постер к сериалу Когти
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
6 постеров
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Когти
Когти (2017 - …) Claws
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал TNT
Продолжительность 40 часов 0 минут
О чем сериал

Четыре лучшие подруги проживают в Южной Флориде и работают в местном маникюрном салоне. Героини, мечтая зарабатывать большие деньги, не намерены быть обычными работницами сферы услуг. Однако, чтобы кардинально изменить свои жизни, им необходимо предпринять определенные усилия и составить конкуренцию мужчинам в преступном мире. Очаровательные женщины, пережившие немало трудностей, понимают, что им будет непросто добиться желаемого, но каждая из них готова ответить на любой вызов судьбы и преодолеть испытания.

Когти - трейлер четвертого сезона
Когти
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Элиот Лоуренс
Элиот Лоуренс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дин Норрис
Дин Норрис Clay "Uncle Daddy" Husser
Кэрри Престон
Кэрри Престон Polly Marks
Хэролд Перрино
Хэролд Перрино Dean Simms
Джейсон Антун Ken Brickman
Джек Кеси
Джек Кеси Duane "Roller" Husser
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Когти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Когти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 10 эпизодов
 
Когти - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 10 эпизодов
 
Когти - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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