Четыре лучшие подруги проживают в Южной Флориде и работают в местном маникюрном салоне. Героини, мечтая зарабатывать большие деньги, не намерены быть обычными работницами сферы услуг. Однако, чтобы кардинально изменить свои жизни, им необходимо предпринять определенные усилия и составить конкуренцию мужчинам в преступном мире. Очаровательные женщины, пережившие немало трудностей, понимают, что им будет непросто добиться желаемого, но каждая из них готова ответить на любой вызов судьбы и преодолеть испытания.