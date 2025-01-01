Меню
Гленн Хедли
Награды
Награды и номинации Гленн Хедли
Glenne Headly
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Гленн Хедли
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
