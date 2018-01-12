«Все только начинается»: Рецензия Киноафиши

Всё закончилось, не успев начаться

Дюк (Морган Фриман) работает управляющим на вилле Капри. Это шикарный дом для престарелых с гольфом, танцами и прочими удовольствиями. Сам Дюк наслаждается вниманием женщин и полным комплектом развлечений. Но на самом деле он уже давно скрывается от мафии. Однажды под рождество преступники всё-таки находят Дюка и пытаются его устранить. И этим беды пожилого ловеласа не заканчиваются. Ровно в это же время на вилле Капри появляется новый постоялец (Томми Ли Джонс) — более мужественный, более успешный у женщин да ещё и профессионал в гольфе, покере и любых других видах развлечений. В итоге два мужчины сходятся в схватке за красотку (Рене Руссо), также приехавшую с неизвестной целью. Ну а параллельно Дюку предстоит спасти свою жизнь от покушения мафии.

Кадр из фильма «Всё только начинается»

Создаётся ощущение, что в определённый момент режиссёры нашли очень удачную схему: Морган Фриман и другие постаревшие актёры в любой сюжет добавляют такой уровень обаяния, что зритель готов простить создателям любые недостатки картины. Так появились «Пока не сыграл в ящик», «РЭД», «Starперцы», «Уйти красиво» и многие другие. Похоже, именно с этой целью в «Всё только начинается» в компанию к Фриману пригласили Томми Ли Джонса и Рене Руссо. Но любая успешная схема в какой-то момент даёт сбой. И он случился именно на этом фильме. Если посмотреть на сайты-агрегаторы, то видно, что «Всё только начинается» буквально бьёт рекорды по негативным отзывам. Учитывая, что такие актёры уже просто физически не могут сыграть плохо, остаётся только разбираться, чего же не хватило создателям картины.

Кадр из фильма «Всё только начинается»

И первая проблема в том, что авторы не попытались придумать ни одного принципиально нового персонажа. Актёров будто взяли со скидкой в уже готовых и отыгранных образах. Морган Фриман снова обаятельный и слишком самоуверенный, что скрывает внутреннюю робость. И его опять одевают в яркие рубашки. Томми Ли Джонс спокоен и очень крут, несмотря на возраст. А его ковбойская шляпа, похоже, осталась ещё со времён «Старикам здесь не место». Рене Руссо как обычно сочетает строгую деловитость и женский шарм, покоряющий всех мужчин. Она строит всех в рабочее время, а в свободное грустно сидит за барной стойкой. Разве что не страдает от похмелья, как это было в «Афере Томаса Крауна».

Кадр из фильма «Всё только начинается»

Образы Фримана и Джонса выглядят вполне целостно. Но просто потому, что не требуют глубокой проработки и развития. Один заносчив и привык, что всё происходит так, как он хочет. Второй — просто постаревший супермен, который может всё: от рисования картин до погонь и перестрелок. А вот прекрасной актрисе Руссо из-за слабого сценария приходится скакать от одной эмоции к другой совершенно бессвязно. Понять, как меняется и развивается этот персонаж довольно трудно: героиня сначала предстаёт в резком и решительном виде, потом становится эмоциональной и стеснительной, дальше вообще довольно робкой. При этом причины таких перемен показаны очень уж поверхностно, будто часть эмоций добавлялась прямо по ходу действия просто для дальнейшего развития сюжета.

Кадр из фильма «Всё только начинается»

Вообще проработка сценария — самая слабая часть картины. Первую половину фильма кажется, что намечается неплохая интрига — неизвестно кто из новых персонажей всё-таки охотится на главного героя. Но эту составляющую сливают самым простым и неуклюжим образом. Остаётся только юмор. Причём его визуальная часть тоже уж слишком нелепа — Санта Клаус в шортах и шлёпанцах полностью отображает уровень многих шуток фильма. Комичность второстепенных персонажей тоже надоедает довольно быстро. Во-первых, три мужчины и три женщины ведут себя совершенно идентично, будто на троих прописана всего одна роль. Во-вторых, весь фильм дамы только заигрывают с мужчинами, а персонажи мужского пола только пресмыкаются перед главными героями.

Кадр из фильма «Всё только начинается»

В итоге все положительные эмоции от фильма держатся только на главной троице и комичных ситуациях, связанных с ними. Увы, как сказано выше, даже эти актёры не смогли прикрыть собой огромные дыры в сценарии. Но шутки на тему пластической хирургии или соревнование Фримена и Джонса по лимбо не могут не вызывать улыбку. Плюс регулярный лёгкий юмор «для взрослых» и немного гротескные комедийно-романтические сцены. Актёры привычно и совершенно не напрягаясь показывают зрителю знакомые по десяткам предыдущих работ ситуации, позволяя просто посмеяться, и это сильно смягчает впечатление. Но таких моментов слишком уж мало, чтобы оправдать остальные недостатки.

Алексей Хромов

В российском прокате с 11 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Всё только начинается»