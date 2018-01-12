«Все только начинается»: Рецензия Киноафиши
Дюк (Морган Фриман) работает управляющим на вилле Капри. Это шикарный дом для престарелых с гольфом, танцами и прочими удовольствиями. Сам Дюк наслаждается вниманием женщин и полным комплектом развлечений. Но на самом деле он уже давно скрывается от мафии. Однажды под рождество преступники всё-таки находят Дюка и пытаются его устранить. И этим беды пожилого ловеласа не заканчиваются. Ровно в это же время на вилле Капри появляется новый постоялец (Томми Ли Джонс) — более мужественный, более успешный у женщин да ещё и профессионал в гольфе, покере и любых других видах развлечений. В итоге два мужчины сходятся в схватке за красотку (Рене Руссо), также приехавшую с неизвестной целью. Ну а параллельно Дюку предстоит спасти свою жизнь от покушения мафии.
Создаётся ощущение, что в определённый момент режиссёры нашли очень удачную схему: Морган Фриман и другие постаревшие актёры в любой сюжет добавляют такой уровень обаяния, что зритель готов простить создателям любые недостатки картины. Так появились «Пока не сыграл в ящик», «РЭД», «Starперцы», «Уйти красиво» и многие другие. Похоже, именно с этой целью в «Всё только начинается» в компанию к Фриману пригласили Томми Ли Джонса и Рене Руссо. Но любая успешная схема в какой-то момент даёт сбой. И он случился именно на этом фильме. Если посмотреть на сайты-агрегаторы, то видно, что «Всё только начинается» буквально бьёт рекорды по негативным отзывам. Учитывая, что такие актёры уже просто физически не могут сыграть плохо, остаётся только разбираться, чего же не хватило создателям картины.
И первая проблема в том, что авторы не попытались придумать ни одного принципиально нового персонажа. Актёров будто взяли со скидкой в уже готовых и отыгранных образах. Морган Фриман снова обаятельный и слишком самоуверенный, что скрывает внутреннюю робость. И его опять одевают в яркие рубашки. Томми Ли Джонс спокоен и очень крут, несмотря на возраст. А его ковбойская шляпа, похоже, осталась ещё со времён «Старикам здесь не место». Рене Руссо как обычно сочетает строгую деловитость и женский шарм, покоряющий всех мужчин. Она строит всех в рабочее время, а в свободное грустно сидит за барной стойкой. Разве что не страдает от похмелья, как это было в «Афере Томаса Крауна».
Образы Фримана и Джонса выглядят вполне целостно. Но просто потому, что не требуют глубокой проработки и развития. Один заносчив и привык, что всё происходит так, как он хочет. Второй — просто постаревший супермен, который может всё: от рисования картин до погонь и перестрелок. А вот прекрасной актрисе Руссо из-за слабого сценария приходится скакать от одной эмоции к другой совершенно бессвязно. Понять, как меняется и развивается этот персонаж довольно трудно: героиня сначала предстаёт в резком и решительном виде, потом становится эмоциональной и стеснительной, дальше вообще довольно робкой. При этом причины таких перемен показаны очень уж поверхностно, будто часть эмоций добавлялась прямо по ходу действия просто для дальнейшего развития сюжета.
Вообще проработка сценария — самая слабая часть картины. Первую половину фильма кажется, что намечается неплохая интрига — неизвестно кто из новых персонажей всё-таки охотится на главного героя. Но эту составляющую сливают самым простым и неуклюжим образом. Остаётся только юмор. Причём его визуальная часть тоже уж слишком нелепа — Санта Клаус в шортах и шлёпанцах полностью отображает уровень многих шуток фильма. Комичность второстепенных персонажей тоже надоедает довольно быстро. Во-первых, три мужчины и три женщины ведут себя совершенно идентично, будто на троих прописана всего одна роль. Во-вторых, весь фильм дамы только заигрывают с мужчинами, а персонажи мужского пола только пресмыкаются перед главными героями.
В итоге все положительные эмоции от фильма держатся только на главной троице и комичных ситуациях, связанных с ними. Увы, как сказано выше, даже эти актёры не смогли прикрыть собой огромные дыры в сценарии. Но шутки на тему пластической хирургии или соревнование Фримена и Джонса по лимбо не могут не вызывать улыбку. Плюс регулярный лёгкий юмор «для взрослых» и немного гротескные комедийно-романтические сцены. Актёры привычно и совершенно не напрягаясь показывают зрителю знакомые по десяткам предыдущих работ ситуации, позволяя просто посмеяться, и это сильно смягчает впечатление. Но таких моментов слишком уж мало, чтобы оправдать остальные недостатки.
Алексей Хромов
В российском прокате с 11 января 2018 года
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