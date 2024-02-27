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Постер фильма Гамлет
5.9
Гамлет - Трейлер
Киноафиша Фильмы Гамлет
5.9

Гамлет

, 2024
Hamlet
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Гамлет
5.9
Гамлет - Трейлер
Гамлет  Трейлер

О фильме

Премьера данной постановки состоялась в 2021 году на сцене Королевского театра Виндзора. Режиссер Шон Матиас перенёс легендарную пьесу в наши дни и добавил напряженных элементов, превратив тем самым историю в настоящий психологический триллер. Однако при этом ему удалось сохранить основную проблематику произведения, которая не стареет уже более четырех веков. Необычен данный спектакль и тем, что главную роль Гамлета исполняет Иэн Маккеллен, которому в 2024 году исполнилось 85 лет. На подмостках с ним — блестящие британские исполнители: Джонатан Хайд, Франческа Аннис, Фрэнсис Барбер. И хотя всем известен сюжет «Гамлета», каждая его интерпретация, каждое новое прочтение открывает новые глубины этого шедевра Уильяма Шекспира.

В ролях

Франческа Аннис
Франческа Аннис
Ghost
Фрэнсис Барбер
Фрэнсис Барбер
Second Clown
Уилл Бозьер
Player King - Dance
Джонатан Хайд
Джонатан Хайд
Claudius
Иэн МакКеллен
Иэн МакКеллен
Hamlet
Дженни Сигроув
Gertrude
Ben Allen
Horatio
Emmanuella Cole
Laertes
Llinos Daniel
Player Musician
Llinos Daniel
Player Musician
Llinos Daniel
Player Musician
Alis Wyn Davies
Ophelia
Режиссер Шон Матиас
Сценарист Шон Матиас, Уильям Шекспир
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 апреля 2024
Премьера в мире 27 февраля 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Нидерланды 12
20 сентября 2024 Польша
4 марта 2025 Чехия
Сборы в мире $222 812
Производство BKStudios
Другие названия
Hamlet: Ian McKellen, Hamlet, Гамлет, Hamlet presented by BK Studios

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 19 сентября 2024

Трейлеры фильма

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Гамлет - Трейлер
Гамлет Трейлер
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Отзывы о фильме

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