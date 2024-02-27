Премьера данной постановки состоялась в 2021 году на сцене Королевского театра Виндзора. Режиссер Шон Матиас перенёс легендарную пьесу в наши дни и добавил напряженных элементов, превратив тем самым историю в настоящий психологический триллер. Однако при этом ему удалось сохранить основную проблематику произведения, которая не стареет уже более четырех веков. Необычен данный спектакль и тем, что главную роль Гамлета исполняет Иэн Маккеллен, которому в 2024 году исполнилось 85 лет. На подмостках с ним — блестящие британские исполнители: Джонатан Хайд, Франческа Аннис, Фрэнсис Барбер. И хотя всем известен сюжет «Гамлета», каждая его интерпретация, каждое новое прочтение открывает новые глубины этого шедевра Уильяма Шекспира.
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