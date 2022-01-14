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Анастасия Вознесенская
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Анастасия Вознесенская
Анастасия Вознесенская
Дата рождения
27 июля 1943
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 января 2022
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
Вокзал для двоих
(1982)
8.928572
Авария — дочь мента
(1989)
7.4615383
Кувырок через голову
(1987)
6.7
Фильмография Анастасия Вознесенская
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
1989
1987
1982
1980
1977
Все
5
Фильмы
5
Актриса
5
7.5
Авария — дочь мента
драма
1989, СССР
6.7
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
8.9
Вокзал для двоих
мелодрама
1982, СССР
Билеты
6.6
Утренний обход
Утренний обход
драма
1980, СССР
6.3
Садись рядом, Мишка!
драма
1977, СССР
Новости о Анастасия Вознесенская
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
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