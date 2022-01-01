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Дарья Дроздовская
Дарья Дроздовская
Darya Drozdovskaya
О персоне
Фильмография
Дарья Дроздовская
Darya Drozdovskaya
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Дата рождения
23 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Дарьи Дроздовской
Родилась 23 ноября 1970 года.
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Фильмография Дарьи Дроздовской
Любовь-морковь 2
мелодрама, комедия
2008, Россия
7.0
Потапов, к доске!
семейный, комедия
2007, Россия
5.0
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