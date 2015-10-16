Мадемуазель Си
– Фильм-биография режиссера Фабьена Константа «Мадемуазель Си» повествует об одной из самых влиятельных фигур мира моды — бывшем главном редакторе парижского журнала Vogue Карин Ройтфельд, пробывшей на этом посту десять успешных и скандальных лет. Картина представляет собой калейдоскоп сюжетов из реальной жизни глянцевого закулисья с fashion-бэкстейджа и комментариев модных персон.
После Vogue, Карин ждало самое серьезное испытание в ее жизни — она открыла собственный журнал CR Fashion Book в Нью-Йорке.
