Дата публикации: 23 октября 2013
Мадемуазель Си – Фильм-биография режиссера Фабьена Константа «Мадемуазель Си» повествует об одной из самых влиятельных фигур мира моды — бывшем главном редакторе парижского журнала Vogue Карин Ройтфельд, пробывшей на этом посту десять успешных и скандальных лет. Картина представляет собой калейдоскоп сюжетов из реальной жизни глянцевого закулисья с fashion-бэкстейджа и комментариев модных персон. После Vogue, Карин ждало самое серьезное испытание в ее жизни — она открыла собственный журнал CR Fashion Book в Нью-Йорке.
vega 16 октября 2015, 22:08
Карин восхитительна - настоящая Женщина и блестящий профессионал.✊
5.6 Мадемуазель Си
Мадемуазель Си документальный, 2013, Франция
