Фильм выполнен в стиле ретро-кинохроники с использованием старинных фотографий и современных интервью. Телевизионная сеть A&E переиздала трехсерийный документальный фильм 1987 года The Story of Fashion, в котором о моде рассказывает всемирно известный дизайнер Карл Лагерфельд.

Великолепная серия из 3х фильмов, созданная в 1987 году исследует историю моды со времен Марии Антуанетты и Мадам де Помпадур до конца 20 века. Лента как нельзя более точно демонстрирует мысль, которую изрекла когда-то Коко Шанель: «Мода угасает и только стиль остается прежним».

Несмотря на то, что со времени действия фильма прошло более 20 лет, сам фильм по-прежнему остается довольно интересным и информативным. Карл не носит легендарных очков и колец, зато рассказывает о прошлом и "настоящем" моды, а также о том, почему никто не хочет быть похожим на Джоан Коллинз и как важна Мадонна.