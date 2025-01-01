Малышка Джо очень любит деньги. Она работает коллектором, выбивая деньги из должников по заказу частного детектива. Однажды ее нанимают вернуть 10 миллионов долларов, украденных в ходе сомнительной сделки с недвижимостью. Это дело внезапно переплетается с расследованием гибели наемного убийцы Уолтера Бэби — отца героини. Следствие ведет агент ФБР с нетрадиционным подходом к работе. Неожиданная связь двух дел погружает Джо в опасную игру. Чтобы выжить, ей придется противостоять своему жестокому прошлому.