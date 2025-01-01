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Постер фильма Малышка Джо
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Киноафиша Фильмы Малышка Джо

Малышка Джо

Joe Baby 18+
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О фильме

Малышка Джо очень любит деньги. Она работает коллектором, выбивая деньги из должников по заказу частного детектива. Однажды ее нанимают вернуть 10 миллионов долларов, украденных в ходе сомнительной сделки с недвижимостью. Это дело внезапно переплетается с расследованием гибели наемного убийцы Уолтера Бэби — отца героини. Следствие ведет агент ФБР с нетрадиционным подходом к работе. Неожиданная связь двух дел погружает Джо в опасную игру. Чтобы выжить, ей придется противостоять своему жестокому прошлому.
Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2024
Производство Cakewalk Post, Latigo Films
Другие названия
Joe Baby, Rastro do Dinheiro, Малышка Джо
Режиссер
Стивен Брэнд
В ролях
Уилла Фицджералд
Уилла Фицджералд
Дичен Лакмэн
Дичен Лакмэн
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Рон Перлман
Рон Перлман
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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Малышка Джо
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