После «Тихого Дона» этой актрисе не давали прохода, но с возрастом красота увяла (фото)

Зинаида Кириенко проснулась звездой после выхода на экраны киноэпопеи «Тихий Дон». Зрители раз и навсегда полюбили актрису, несмотря на то, что впоследствии она играла преимущественно в эпизодах.

В том, что больше у звезды не было ярких ролей, она винила Владимира Баскакова. Якобы он протянул к красавице-артистке свои «липкие ручонки», а та дала от ворот поворот, за что и поплатилась. А когда зампред Госкино уже не имел такой власти, то Кириенко испытала разочарование в профессии. Актриса считала, что кинематограф сильно изменился и играть ей больше некого.

В 90-х звезда после долгого перерыва все же вернулась на большие экраны, снявшись в роли прокурора в картине «Любить по-русски 2». И поклонники с горечью отметили, что с возрастом красота талантливой артистки с непростой творческой судьбой увяла. Кириенко уверяла, что остается в отличной профессиональной форме, но внешний вид знаменитости, увы, говорил об обратном.