Хотели обезобразить, но едва не убили: всплыла правда о съемках «Тихого Дона»

В культовом фильме «Тихий Дон» режиссера Сергея Герасимова много моментов, намертво врезавшихся в память зрителей. Но почти никто не знает, что на самом деле происходило за кадром.

Одной из самых ярких сцен была неудачная попытка Натальи Мелеховой уйти из жизни. И только потом выяснилось, что исполнявшая эту роль актриса Зинаида Кириенко реально могла погибнуть на съемках.

Как вспоминала сама Зинаида Михайловна в разговоре с изданием «7 дней », никому из съемочной группы не пришло в голову сделать муляж косы, на которую бросалась Наталья.

Режиссер просто предупреждал актрису: «Смотри, шею не порань!». Но поскольку инструмент оказался не бутафорским, то и шрам у актрисы мог остаться вполне настоящий. К счастью актрисы, все прошло удачно, поэтому уродовали ее с помощью грима.

После долгих репетиций Кириенко с таким нервным напряжением бросалась на косу, что потом еще несколько дней у актрисы болели все мышцы тела. «Вот такой это был эмоциональный рывок», — признавалась народная артистка РСФСР.