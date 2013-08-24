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Ненавижу Токио
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Jôkyô monogatari

Ненавижу Токио, 2013

2013 / Япония
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 24 августа 2013
Возраст 16+
Режиссер
Тосиюки Мориока
В ролях
Эри Фукацу
Сосукэ Икэмацу
Сосукэ Икэмацу
Фумино Кимура
Иттоку Кисибэ
Кии Китано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ненавижу Токио 1 постер
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