Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Райан Мерфи
Награды
Награды и номинации Райана Мерфи
Ryan Murphy
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Райана Мерфи
Золотой глобус 2023
Carol Burnett Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшее музыкальное руководство
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Победитель
BAFTA 2017
Best International
Победитель
Best International
Победитель
BAFTA 2018
Best International
Номинант
Best International
Номинант
BAFTA 2011
Best International
Номинант
Best International
Номинант
Лысый мальчик и его «ложки нет»: почему эта реплика оказалась важнее всех перестрелок Нео в «Матрице»
Предупреждаем — вы забудете о работе и домашних делах, если включите эти сериалы: новинки, от которых пищат и критики, и зрители
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов»
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
После «Кавказской» снимался в ширпотребе? У Шурика были еще десятки шикарных ролей, но запомнили его только дети
«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен
Отведать краба, джемом закусить: в криминальных кличках героев сериала «Лихие» запутаться легче легкого — разложили по полочкам
«Россию так и не спасли»: Роман Карцев снялся в трех фильмах Рязанова, но полюбил лишь один — от остальных воротило и его, и зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667