Киноафиша Персоны Райан Мерфи Награды

Награды и номинации Райана Мерфи

Ryan Murphy
Награды и номинации Райана Мерфи
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Carol Burnett Award
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Limited Series
Победитель
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Победитель
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшее музыкальное руководство
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
 Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Short-Format Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
International
Победитель
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Best International
Победитель
Best International
Победитель
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Best International
Номинант
 Best International
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Best International
Номинант
 Best International
Номинант
